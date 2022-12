STORY: Es ist doch schon erstaunlich, wo sich der Weihnachtsmann dieser Tage so rumtreibt. Hier ward er am Donnerstag bei einem entspannten Tauchgang in einem Meeresschutzgebiet vor den Florida Keys gesichtet, zeitweise in Begleitung eines elfischen Gehilfen. Rentiere waren dabei nicht am Start, gut für sie. Dafür kam sehr wohl ein eher banal anmutender Unterwasser-Scooter zum Einsatz. Die Aktion in dem geschützten Areal mit dem einzigen Korallenriff in Nordamerika sollte zum einen Tauchtouristen gute Fotos bescheren. Zum anderen ging es darum, Aufmerksamkeit auf eine Spendenaktion für eine lokale Wohltätigkeitsorganisation zu lenken. Was die Meeresbewohner von Santas Auftritt hielten, bleibt naturgemäß deren Geheimnis. Andere Taucher hingegen schienen sich an der vorweihnachtlichen Einlage zu erfreuen.

