STORY: Abkühlung tut not - vor allem, wenn man so viel warmes, wolliges Fell am Körper trägt. Die Alpakas im Frankfurter Zoo nehmen die erfrischende Dusche jedenfalls gerne an, schließlich rollt schon wieder eine Hitzewelle über Deutschland. Am Mittwoch rissen die Temperaturen bereits im Westen die 30-Grad-Marke. Doch es wird noch schweißtreibender, wie Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst erklärt. "Am Donnerstag dann der Höhepunkt mit 39 Grad, so in Unterfranken und im Rhein-Main-Gebiet. Es können sogar die 40 geknackt werden. Das wissen wir nicht genau. Das ist immer so ein Spiel um zehntel Grad. Am Freitag nimmt dann im Nordwesten die Hitze wieder ab. Da kommen Gewitter mit Unwettern. Da ist es nur noch in Bayern und im Osten Deutschlands nochmals heiß mit über 35 Grad. Und am Samstag haben wir dann die Hitzewelle ausgestanden. Dann ist es wieder angenehme Temperaturen so zwischen 25 und 28 Grad." Bis dahin sollte man allerdings dem Beispiel der Pinguine folgen und Abkühlung suchen. Dazu heißt es: Viel trinken und körperliche Anstrengung meiden. "Das ist wichtig, denn gerade die älteren Menschen, die leiden doch sehr unter dieser Hitzewelle. Natürlich muss man auch auf Tiere aufpassen. Gerade im Auto ist es innerhalb von Minuten sehr gefährlich für Tiere und Kinder, wenn man da jemanden zurücklassen würde." Schutzmaßnahmen gegen die Hitze dürften in Zukunft immer wichtiger werden. Laut dem Deutschen Wetterdienst sind Hitzewellen in den letzten 30 Jahren bereits häufiger geworden. Durch den Klimawandel, so fürchten die Meteorologen, könnten sie in den kommenden Jahrzehnten Normalität werden.

