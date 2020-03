BITTE BEACHTEN SIE - DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN EXTRA-SPRECHERTEXT O-TON VORSITZENDE DER SPD, SASKIA ESKEN: "Nicht zuletzt müssen wir uns aber darüber unterhalten, was unsere Antwort eigentlich darauf ist, dass dort Menschen in einigermaßen unwürdigen Zuständen auch und tatsächlich ohne Perspektive und vor allem die Kinder dort auch ohne die notwendige Begleitung von Erwachsenen leben müssen und in große Angst und in großer Not. Und deswegen haben wir schon vor längerer Zeit, insbesondere auch unsere Landesinnenminister und viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister Hilfe angeboten, ihre Bereitschaft erklärt, unbegleitete Kinder von Lesbos und anderen Orten aufzunehmen. Da kommt es jetzt darauf an, natürlich weiterhin, dass wir da auch eine europäische Lösung finden. Da werden nicht alle europäischen Mitgliedsstaaten mitmachen. Das kennen wir aus der Vergangenheit. Wir werden aber zu einer Lösung kommen müssen, dass wir auch mit einer Solidarität der Wenigen es ermöglichen, dass die große Bereitschaft, die in den Städten und Gemeinden vorhanden ist, dass dies auch dazu führt, dass diese Kinder in Sicherheit kommen." O-TON NORBERT RÖTTGEN (BEWERBER UM DEN CDU-VORSITZ): "Das ist eine dramatische Lage. Zu allererst muss man sich einmal in die Situation der Flüchtlinge, die dort ausharren, bei kalten Temperaturen, die geflohen sind vor Bomben, hineinversetzen. Ich glaube, das geht manchmal etwas aus dem Blick verloren, dass es zuallererst Not leidende, verfolgte Menschen sind, um die es geht. Meine Meinung ist, dass es das unmittelbare Gebot ist, den Menschen zu helfen mit europäischer finanzieller Unterstützung, damit ihnen dort geholfen werden kann, wo sie sich aufhalten, in der Türkei. Um dies zu erreichen, den Menschen dort zu helfen, ist es unverzichtbar, bei aller Kritik an Erdogan, dass die Europäer mit der Türkei zusammenarbeiten."