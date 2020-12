Die seit Jahren laufenden Verhandlungen über ein Investment-Abkommen zwischen der Europäischen Union und China könnten in den nächsten Tagen abgeschlossen werden. Die Gespräche stünden kurz vor dem Finale, hieß es am Dienstag in Brüssel und auch in Peking. Die politische Einigung könne am Mittwoch besiegelt werden. Die EU soll mit dem Vertrag einen deutlich besseren Zugang zum chinesischen Markt erhalten. Die Verhandlungen über den Punkt "Investmentschutz" werden dagegen fortgesetzt. Hier hatten die Gespräche zuletzt wieder gestockt. Experten zufolge könnte das Abkommen in etwa einem Jahr in Kraft treten. Die 2014 begonnenen Gespräche hatten zuletzt deutliche Fortschritte gemacht.

Mehr