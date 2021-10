"Wir bleiben!" Rund 100.000 Menschen haben am Sonntag allein in Warschau für einen Verbleib Polens in der Europaäischen Union demonstriert. Ähnliche Proteste gegen einen EU-Austritt des Landes und den Konflikt von Regierung und Verfassungsgericht mit EU-Institutionen fanden in mehr als 100 Städten und Gemeinden statt. "Ich habe Angst, dass die schlechten Zeiten zurückkommen könnten, die jungen Leute erinnern sich nicht daran, weil sie sich nicht erinnern können, sie waren damals nicht dabei. Es waren schlechte Zeiten, es gab einfach keine Freiheit, und was jetzt für alle selbstverständlich erscheint, ist überhaupt nicht selbstverständlich." "Die politische Realität, die mich interessiert, ist die europäische Realität, ich habe Angst, dass wir in eine Richtung gehen, die mit Moskau zu tun hat, das ist nicht der Ort, an dem ich michm, meine Freunde, Familie oder Kinder sehe, nein." Polen steht seit längerem in der Kritik der EU-Kommission und anderer Mitgliedsstaaten, es verletze demokratische Rechte und Regeln der Gemeinschaft. Das Verfassungsgericht hatte zuletzt geurteilt, dass der EU-Vertrag der polnischen Verfassung untergeordnet sei. Die national-konservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) sieht sich dadurch in ihrer Position bestätigt, dass EU-Recht nicht über dem Recht der einzelnen Mitgliedstaaten stehe.

