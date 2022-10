STORY: Noch ist es nur eine Vermutung. Allerdings sucht die Europäische Union nach konkreten Beweisen für eine Beteiligung des Irans an Russlands Krieg gegen die Ukraine. Und für den Fall, dass der Iran tatsächlich Drohnen an das russische Militär geliefert haben sollte, haben mehrere EU-Außenminister bereits vor ihrer Sitzung mit Sanktionen gedroht. Zudem ging es am Montag auch um das brutale Vorgehen gegen Frauen, die im Iran für mehr Rechte auf die Straßen gehen. Annalena Baerbock dazu am Montag in Luxemburg: „Wir haben hier ein Sanktionspaket vorbereitet, dem hoffentlich alle zustimmen werden, um die in die Verantwortung zu nehmen, die als Mittel nur Gewalt gegen Unschuldige kennen." Im Zusammenhang mit möglichen Drohnen-Deals hat die iranische Regierung bisher bestritten, dass sie an Russland Drohnen zum Einsatz in der Ukraine geliefert hat. Solche Nachrichten seien politisch motiviert und würden vom Westen verbreitet, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Teheran.

