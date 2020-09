Der mittelfristige Lösungsansatz der EU für die humanitäre Notlage Tausender Geflüchteter auf der griechischen Insel Lesbos, scheint vorerst der Bau eines neuen Zeltlagers zu sein. Die Behörden begannen am Freitag damit, provisorische Unterkünfte für die obdachlosen Menschen zu bauen, die seit dem Brand im Camp Moria am frühen Mittwoch auf der Straße leben. Die Zelte wurden zunächst auf einem Gelände des Militärs aufgestellt. Hilfsgüter kommen unter anderem aus Deutschland. Das Technische Hilfswerk hat am Freitag in Mainz Zelte, Feldbetten, Isomatten und Schlafsäcke verfrachtet, die nach Athen gefahren werden sollen. Griechenlands Premierminister Kyriakos Mitsotakis sagte am Freitag in der griechischen Hauptstadt: "Wir planen eine mittelfristige Perspektive - eine neue Einrichtung, die mit neuen Standards und besserer Ausstattung versehen wird, sodass wir sicherstellen können, dass Moria ein Teil der Vergangenheit sein wird." Viele der Obdachlosen sollen sich aber weigern, hier einzuziehen, da sie befürchten, dass ihnen dort ein ähnliches Schicksal bevorstehe wie zuvor: Eine mehrjährige Unterkunft ohne Aussicht auf Asyl in einem europäischen Land. Diese Menschen versuchten am Freitag in die Hauptstadt Mytilini zu gelangen. Die Polizei blockierte ihnen den Weg. Fast 13.000 Menschen lebten in Moria. Geteilt durch die 27 EU-Mitgliedsländer wären das rund 480 Menschen pro Land. Deutschland und Frankreich hatten bereits angekündigt, einen kleinen Teil zu übernehmen. Viele Mitgliedsstaaten weigern sich jedoch. Das Grundproblem sehen viele an dem Fehlen einer einheitlichen Migrationspolitik der EU. Im Bundestag entfachte am Freitag eine hitzige Debatte zwischen dem AfD-Abgeordneten Gottfried Curio und Ute Vogt aus der SPD-Fraktion: "Im Zweifelsfall nimmt Merkel am Ende auch wieder alle alleine. Was war passiert? In der Nacht wurden zeitgleich mehrere Brände gelegt, Feuerwehrleute beim Löschen mit Steinen beworfen, Migranten singen 'Bye, bye Moria', nachts darauf erneut. Was noch heil war, wird abgefackelt, noch unversehrte Zelte und Unterkünfte niedergebrannt. Dieselbe infame Strategie wie bei den Boots-Betrügern vor Libyen. Man macht sich hilflos, um daraus Ansprüche zu erpressen. Was für eine unverschämte Anspruchshaltung, alles seit September 15." "Es übersteigt meine Vorstellungskraft, wie man so kaltherzig gemein sein kann, und es widert mich persönlich richtig an, wie Sie über Menschen und deren Leid hier reden." Der Vizepräsident der EU-Kommission Margaritis Schinas betonte am Freitag, dass es der EU in der Vergangenheit immerhin gelungen sei, die Zahl der Geflüchteten in Moria von rund 25.000 auf etwa 12.000 halbiert zu haben. Langfristig drängte er auf eine gemeinsame EU-Politik.

