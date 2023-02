STORY: Das Europäische Parlament hat am Dienstag formell ein Gesetz verabschiedet, das den Verkauf neuer Benzin- und Dieselfahrzeuge in der Europäischen Union ab 2035 verbieten soll, um den Umstieg auf Elektrofahrzeuge zu beschleunigen und den Klimawandel zu bekämpfen. Das Gesetz sieht vor, dass die Autohersteller die CO2-Emissionen von Neuwagen um 100 % senken müssen, was den Verkauf neuer, mit fossilen Brennstoffen betriebener Fahrzeuge in der EU faktisch unmöglich machen würde. Das CO2-Gesetz für Kraftfahrzeuge ist Teil eines umfassenderen Pakets klimapolitischer Maßnahmen der Europäischen Union. Die Mitgliedsländer hatten sich im Oktober letzten Jahres mit den Gesetzgebern auf die Vereinbarung geeinigt, müssen die Vorschriften aber noch formal absegnen, bevor sie in Kraft treten können. Die endgültige Genehmigung wird im März erwartet.

Mehr