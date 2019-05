EU betont vor Pompeo-Besuch Bedeutung von Iran-Atompakt

Im Streit über die Iran-Politik zwischen den USA und der EU zeichnete sich am Montagvormittag noch keine gemeinsame Linie ab. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte vor einem Außenministertreffen in Brüssel, die EU werde das Atomprogramm zwischen dem Iran und einer internationalen Staatengruppe mit allen Möglichkeiten stützen. "Die vollständige Umsetzung des Atomabkommens mit dem Iran ist für uns nach wie vor ein wichtiger Pfeiler der Sicherheit in unserer Region." Bundesaußenminister Heiko Maas sagte, in den vergangenen Monaten seien bereits konkrete Schritte für die Umsetzung eingeleitet worden, unter anderem was den Zahlungskanal betreffe. "Wir gehen allerdings auch davon aus, dass der Iran sich nicht Stück für Stück aus diesem Abkommen zurückzieht, sondern seine Verpflichtungen alle einhält. Es ist für uns auch wichtig zu sehen, dass etwa die Rolle des Irans in der Region weiterhin thematisiert wird. Wir sind mit der Rolle etwa in Syrien nicht einverstanden, auch nicht mit den ballistischen Raketenprogramm. Aber wir glauben, dass dieses Abkommen eine wichtige Grundlage ist. Auch um uns in Zukunft in Europa geschlossen gegenüber dem Iran zu verhalten." Bei dem Treffen wird auch Mike Pompeo erwartet. Der US-Außenminister verkürzte am Montag kurzfristig seinen anstehenden Russlandbesuch. In Brüssel werde er mit den Europäern Gespräche über den Iran und andere Angelegenheiten führen, teilte ein Mitarbeiter Pompeos mit. Der Iran hatte sich 2015 zu Kontrollen seines umstrittenen Atomprogramms verpflichtet, im Gegenzug wurden Wirtschaftssanktionen aufgehoben. Die USA haben den Vertrag mittlerweile aber gekündigt und neue Sanktionen in Kraft gesetzt. Das setzt auch europäische Unternehmen unter Druck, weil sie US-Strafmaßnahmen fürchten müssen, wenn sie mit dem Iran Handel treiben.