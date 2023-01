STORY: Die Europäische Union bietet China zur Eindämmung der Corona-Welle kostenlose Impfstoffe an. Die EU-Gesundheitskommissarin habe der Führung in Peking ein entsprechendes Angebot gemacht, teilte ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel am Dienstag mit. China habe bislang aber noch nicht reagiert. Zur Menge der angebotenen Vakzine oder den Herstellern machte der Sprecher keine Angaben. Das Außenministerium in Peking wich einer konkreten Antwort aus und erklärte lediglich, die Impfquote im Land und die Kapazitäten in den Krankenhäusern nähmen zu und die Vorräte an Impfstoffen seien "angemessen". Das Land wird derzeit von einer erneuten Coronawelle erfasst. Viele Krankenhäuser melden seit Tagen hohe Fallzahlen und sind am Rande ihrer Kapazitäten. Am Mittwoch wollen die EU-Staaten über eine gemeinsame Reaktion auf die jüngste Corona-Welle in China beraten. Einige Mitgliedstaaten haben für Einreisende aus der Volksrepublik bereits Pflichttests eingeführt.

