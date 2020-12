Die Europäische Union hat den Streit mit Ungarn und Polen über das billionenschwere EU-Hilfspaket und den damit verbundenen Rechtsstaatsmechanismus beigelegt. Das verkündete EU-Ratspräsident Charles Michel am Donnerstagabend in Brüssel. Ungarn und Polen hatten die Finanzpakete zuvor blockiert, weil die Auszahlung von EU-Geld an die Einhaltung von Rechtsstaatsprinzipien gebunden werden sollte. Die nationalkonservativ regierten Länder stehen seit Jahren wegen ihres Umgangs mit Justiz und Medien in der Kritik, gegen beide laufen deshalb EU-Verfahren. Der Kompromiss sieht nun vor, dass zunächst der Europäische Gerichtshof über die Rechtmäßigkeit des Verfahrens entscheidet. Sollte sie gegeben sein, werden die Auszahlungen wie vorgesehen mit den Rechtsstaatsprinzipien verknüpft. Mit der Einigung ist der Weg frei für den EU-Haushaltsrahmen bis 2027 mit einem Volumen von gut einer Billion Euro. Außerdem kann der zusätzlich beschlossene Corona-Wiederaufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro starten. Diese Hilfen können laut EU-Kommission aber wohl erst ab Mitte 2021 ausgezahlt werden.

