Die Proteste gegen den Wahlausgang in Belarus sind auch am Freitag in der Hauptstadt Minsk weitergegangen. In den Tagen zuvor waren nahezu 7.000 Personen festgenommen worden. Etwa 2.000 von ihnen kamen bislang frei. Sie schilderten, sie seien im Polizeigewahrsam schwer misshandelt worden. Die EU hat Sanktionen gegen Verantwortliche der mutmaßlichen Fälschung der Präsidentschaftswahl und der Niederschlagung von Demonstrationen in Belarus auf den Weg gebracht. Nach Angaben von Diplomaten einigten sich die 27 EU-Außenminister am Freitagnachmittag bei ihrer informellen Beratungen darauf, dass der Europäische Auswärtige Dienst eine Liste mit Personen zusammenstellen soll, gegen die sich die Sanktionen richten werden. Dabei soll es um Einreisesperren und die Beschlagnahme von Konten gehen. Zudem wolle die EU einen Fonds einrichten, der die Zivilgesellschaft in Belarus unterstützen soll. In Minsk demonstrierten den sechsten Tag in Folge tausende Menschen gegen die mutmaßliche Wahlfälschung und die Verhaftung von tausenden Demonstranten. Und auch in Berlin haben am Freitagabend mehrere Dutzend Demonstranten an der Berliner Gedächtniskirche gegen die belarussische Regierung protestiert. Die Aktion richtete sich laut Ankündigung "gegen Terror und Polizeigewalt".

