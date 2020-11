Die 27-EU Staaten haben noch keine Einigung über die aktuelle EU-Finanzplanung erzielt. Darin enthalten ist der Haushalt für die kommenden Jahre und das 750-Milliarden schwere Corona-Hilfspaket. Allerdings haben Polen und Ungarn bislang ein Veto eingelegt, da die Auszahlung der Gelder an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien geknüpft ist. Auch der slowenische Ministerpräsident Janez Jansa stellte sich an die Seite Polens und Ungarns und warnte, dass die Prüfung der Rechtsstaatlichkeit eine Möglichkeit zu politischem Missbrauch öffne. Andere Mitgliedstaaten wollen dem Haushalt ohne diese Auflage nicht zustimmen. Hintergrund ist, dass Polen und Ungarn Defizite im Umgang mit der Justiz, den Medien und der Wissenschaft vorgeworfen werden. Damit befindet sich die EU in einer Pattsituation, die bei dem Gipfeltreffen am Donnerstag nicht aufgelöst werden konnte. Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, hierzu: "In der Tat, wir haben jetzt eine sehr ernste Situation. Die Menschen in Europa und die Unternehmen, die Firmen in Europa warten dringend auf die Finanzierung - in dieser beispiellosen Krise und tiefen Rezession." Kanzlerin Angela Merkel sagte nach der Schalte am Donnerstagabend, dass man weiter mit Ungarn und Polen reden müsse. Zugleich betonte sie aber, dass der Spielraum für Kompromisse beschränkt sei. Ungarn sagte am Freitag, dass es immer noch eine Einigung erwarte, doch die Differenzen mit der EU sind schwerwiegend. So hat Ungarn diese Woche damit begonnen, den russischen Sputnik-Impfstoff zu importieren, obwohl dieser in der EU nicht zugelassen ist.

