Die Europäische Kommission hat ihr Bedenken zum neuen Asylrecht Dänemarks geäußert. Ihr Sprecher Adalbert Jahnz sagte, dass das Recht, Asyl zu beantragen, ein grundlegendes der EU sei. "Die externe Bearbeitung von Asylanträgen im Ausland wirft grundlegende Fragen auf, sowohl was den Zugang zum Asylverfahren betrifft als auch den erfolgreichen Schutz dieser Menschen. Dieses Vorhaben ist weder nach den bestehenden EU-Regeln noch nach den Vorschlägen des neuen Migrations- und Asylpaktes möglich." Das dänische Parlament hatte am Donnerstag ein Gesetz verabschiedet, das die Abschiebung Asylsuchender ohne Verfahren in Länder außerhalb der Europäischen Union erlaubt. Mit der Regelung will der EU-Staat seine ohnehin restriktive Einwanderungspolitik weiter verschärfen. Möglich wäre demnach, Asylsuchende und Flüchtlinge in ein Drittland abzuschieben, wo die Person dann ein Aufnahmeverfahren durchlaufen kann. Dazu sucht die Regierung in Kopenhagen noch nach entsprechenden Partnerländern.

Mehr