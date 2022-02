Alle Proteste haben nichts gebracht. Mitglieder der gemeinnützigen Organisation Avaaz trugen Masken der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz und des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Sie standen am Mittwoch in Brüssel vor einem inszenierten Grab, das symbolisch die Beerdigung des sogenannten Green Deal darstellen sollte. Mit dem Green Deal will die EU die angestrebten Klimaziele erreichen. Die CO2-Emissionen sollen so verringert werden. Allerdings bleibt die EU-Kommission trotz scharfer Kritik aus vielen Ländern bei ihren Plänen, Atomkraft und Erdgas zumindest unter bestimmten Kriterien ein Öko-Label zu geben. Mit der sogenannten Taxonomie, die am Mittwoch in Brüssel vorgestellt wurde, sollen Finanzströme gezielt in nachhaltige Technologien fließen. Kritiker monieren, dass mit Atomkraft und Gas die Taxonomie jedoch an Glaubwürdigkeit verliert und am Ende von Investoren am Kapitalmarkt nicht akzeptiert werden könnte. Das EU-Parlament und die Mitgliedsländer der Europäischen Union haben nun vier Monate Zeit, dies noch zu verhindern, was allerdings nicht als wahrscheinlich gilt. Dafür bräuchte es eine Mehrheit im Europäischen Parlament oder ein Veto von mindestens 20 der 27 EU-Länder.

