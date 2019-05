Die EU hat in Gesprächen mit US-Außenminister Mike Pompeo wegen des Streits um das iranische Atomprogramm zur Zurückhaltung aufgerufen. Man habe Pompeo gesagt, dass die Entwicklung im Iran nun am Scheidepunkt stehe, sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Montag nach einem Treffen mit europäischen Außenministern in Brüssel. Deshalb sei verantwortungsvolles Handeln und das Vermeiden einer militärischen Eskalation am wichtigsten. Bundesaußenminister Heiko Maas erklärte, das Atomabkommen mit dem Iran sei wichtig für die europäische Sicherheit. Der britische Außenminister Jeremy Hunt warnte vor einer Zuspitzung. Sorgen lösten Attacken auf Öltanker in Gewässern der Vereinigten Arabischen Emirate aus, nachdem zuvor die USA vor Angriffen Irans auf die Ölversorgung gewarnt hatten. Pompeo hatte den Abstecher nach Brüssel erst kurz vorher öffentlich gemacht. Vorige Woche hatte er ebenfalls kurzfristig einen geplanten Besuch bei der Bundesregierung abgesagt. Eine Gruppe von sechs Staaten, darunter die USA, hatten 2015 den Atomstreit mit der islamischen Republik beigelegt. Dabei ging es um den Verdacht, der Iran entwickele heimlich Atomwaffen, was das Land bestritten hat. Der Iran verpflichtete sich zu Kontrollen seines Atomprogramms, im Gegenzug wurden Wirtschaftssanktionen aufgehoben. 2018 kündigten die USA den Vertrag aber einseitig auf und setzen eine Reihe von Sanktionen in Kraft. Daraufhin kündigte Teheran vergangene Woche einige Verpflichtungen der Vereinbarung aus dem Atomvertrag auf. Die Europäer appellierten an den Iran, nicht aus dem Abkommen auszusteigen.