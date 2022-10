STORY: HINWEIS. Sie erhalten diesen Beitrag ohne zusätzlichen Sprechertext: O-TON BUNDESWIRTSCHAFTSMINISTER ROBERT HABECK (GRÜNE): "Und der effizienteste Weg, jetzt auch perspektivisch die Gaspreise, die ja deutlich runtergegangen sind, auch wegen der politischen Arbeit runter zu halten, ist das gemeinsame Einkaufen. Europa hat eine große Marktmacht. Wenn sich die großen Akteure absprechen dürfen, Einkaufsgemeinschaften bilden sollen oder dürfen, dann wird sich die Marktmacht Europas auswirken. Sie konkurrieren nicht mehr und treiben den Preis nach oben, sondern sie bringen die Preise nach unten. Das ist, glaube ich, das haupteffizienteste Instrument, meiner Ansicht nach effizienter als ein gefahrgeneigtes Instrument wie ein fixer Price-Cap." - SCHNITT - "Die Ankündigung, dass wir da was machen werden, hat ja unter anderem dazu geführt, dass die Preise runtergehen. Darauf will ich noch einmal abschließend hinweisen: wir haben von einem Gaspreis in Europa von 350 Euro im August einen regelrechten Preissturz erlebt zu jetzt. Das ist für die Verbraucherinnen und die Verbraucher erst eine mittelfristig gute Nachricht, weil die hohen Preise aus dem letzten Jahr im nächsten Jahr noch anfallen werden. Für die Märkte allerdings ein starkes Zeichen."

