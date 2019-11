Das EU-Parlament hat den "Klimanotstand" ausgerufen. Mit großer Mehrheit haben die Abgeordneten in Straßburg am Donnerstag für eine entsprechende Resolution gestimmt. Ein symbolischer Akt, der aber Druck machen soll, damit es bald eine konkrete Gesetzgebung für mehr Klimaschutz gibt. In den Tagen zuvor gab es kontroverse Diskussionen im Parlament. Ein Grüner aus den Niederlanden: "Wir können den Klimanotstand ausrufen. Aber die Menschen auf den Straßen wollen keine Ankündigungen, sie wollen, dass wir handeln." Den Konservativen ging der Begriff "Notstand" zu weit. Pietro Fiocchi aus Italien sagte: "Wir müssen den EU-Bürgern erklären, wie wir diese Ziele erreichen wollen. Und wie machen wir das, ohne dass wir ihre Leben und die Wirtschaft zerstören?" EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte am Mittwoch im deutschen Fernsehen erklärt, dass sie für ihre Legislaturperiode eine Billion Euro zur Bekämpfung der Erderwärmung veranschlagen will. Das Geld solle aus dem EU-Haushalt, den Mitgliedsstaaten und dem Privatsektor kommen. Weltweit hatten Demonstrationen und Aktionen für mehr Klimaschutz zugenommen. Vor rund einem Jahr protestierte die damals 16-Jährige Greta Thunberg erstmals vor dem schwedischen Parlament und hatte eine weltweite Schulstreikbewegung losgetreten. Umweltgruppen wie Extinction Rebellion solidarisierten sich mit der Bewegung. Am Freitag sind in Berlin und an mehreren Orten der Welt Großdemos und Aktionen geplant.