Der italienische Präsident des Europäischen Parlaments, David Sassoli, ist tot. Der Sozialdemokrat starb in der Nacht auf Dienstag im Alter von 65 Jahren in einem Krankenhaus im norditalienischen Aviano, wie sein Sprecher mitteilte. Dort war er seit dem 26. Dezember wegen einer schweren Komplikation aufgrund einer Funktionsstörung des Immunsystems behandelt worden. Der ehemalige Journalist aus Florenz war seit 2019 Präsident des EU-Parlaments. In seiner Antrittsrede hatte Sassoli zum Kampf gegen Nationalismus aufgerufen und eine Reform der EU-Regeln für Migration und Asyl gefordert. Wegen einer Erkrankung hatte er in den vergangenen Wochen bereits die Plenarsitzungen in Straßburg nicht leiten können und auch die jährliche Veranstaltung der EU-Kommission zur Lage der Europäischen Union im September verpasst. Seine Amtszeit in der überwiegend repräsentativen Funktion als EU-Parlamentspräsident wäre in diesem Monat ausgelaufen.

