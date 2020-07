Der EU-Sondergipfel über den geplanten Wiederaufbaufonds für schwer von der Coronakrise betroffene Staaten ist am Montagabend abermals verlängert worden. Nun sollte am vierten Gipfeltag eine Einigung auf die Hilfen im Kampf gegen die Pandemie-Folgen sowie den EU-Finanzrahmen von 2021 bis 2027 gefunden werden. Insgesamt geht es um ein Volumen von fast 1,8 Billionen Euro. EU-Ratspräsident Charles Michel hatte angekündigt, den 27 EU-Staats- und Regierungschefs am Montagabend einen neuen Vorschlag für den Corona-Aufbaufonds vorzulegen. Er zeigte sich optimistisch, dass es am vierten Tag des EU-Gipfels eine Einigung geben könne. Die Situation sei extrem schwierig. Er wisse, dass die letzten Schritte immer die schwierigsten seien, sagte Michel nach zahllosen Beratungen mit den Vertretern der 27 EU-Staaten. Er aber bleibe überzeugt, dass eine Einigung möglich sei.