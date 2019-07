EU-Ratspräsident Donald Tusk plädiert für eine stärkere Einbeziehung der Grünen in die neue EU-Kommission. Er habe in letzter Zeit in engem Kontakt mit den europäischen Grünen-Fraktionschefs Ska Keller und Philippe Lamberts gestanden, sagte er am Donnerstag vor dem Europaparlament in Straßburg. Er habe volles Vertrauen, dass die Zusammenarbeit mit den Grünen und ihre Präsenz in den EU-Beschlussfindungsgremien nicht nur für die regierende Koalition gut sein werde, sondern für Europa insgesamt. Er appelliere an seine Partner, die Grünen in Ernennungsprozesse mit einzubeziehen, sagte Tusk am Donnerstagvormittag und kündigte an, dies auch mit der deutschen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zu besprechen. Laut Insiderkreisen soll Tusk einer der ersten gewesen sein, der von der Leyen für das Amt der Kommissionspräsidentin vorgeschlagene haben soll. Die beiden trafen sich am Donnerstagnachmittag in Brüssel. Ob von der Leyen als Kommissionspräsidentin vom EU-Parlament bestätigt wird, gilt derzeit noch als nicht gesichert. Vor allem von Grünen und Sozialdemokraten erhält sie derzeit Gegenwind. Tusk selbst wird im Dezember von Charles Michel abgelöst, dem amtierenden belgischen Regierungschef.