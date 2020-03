Die Europäische Union will für den Kampf gegen die Covid-19-Epidemie und ihre wirtschaftlichen Folgen 25 Milliarden Euro bereitstellen. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstagabend nach einer Videokonferenz mit den Staats- und Regierungschefs, EU-Ratspräsident Charles Michel und EZB-Chefin Christine Lagarde an. Das Geld soll den Gesundheitssystemen und in Bedrängnis geratenen kleinen Firmen zugutekommen und für arbeitsplatzsichernde Maßnahmen eingesetzt werden. In den kommenden Wochen sollen die Mittel bereitstehen, sagte von der Leyen. Außerdem sollen die EU-Regeln für die öffentlichen Haushalte und für staatliche Subventionen gelockert werden. Dies soll sicherstellen, dass die Regierungen leichter Unterstützung geben können. Das hatte vor allem Italien gefordert, das von dem Virus in Europa am stärksten betroffen ist. Auch die USA arbeiten an einem großangelegten Konjunkturpaket, das unter anderem massive Steuererleichterungen beinhalten soll.