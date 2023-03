STORY: Die USA und die Europäische Union wollen unverzüglich Verhandlungen über ein Abkommen für knappe Rohstoffe aufnehmen. Das vereinbarten US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag in Washington. Ziel solle es sein, dass knappe Rohstoffe, die in der EU gewonnen oder verarbeitet werden, im Rahmen der US-Subventionen für umweltfreundliche Fahrzeuge berücksichtigt werden können, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Von der Leyen sagte, sie habe sich mit Biden darauf verständigt, Verhandlungen über Anreize für die klimafreundliche Technologie-Industrie zu führen. Sie beschrieb das Treffen als sehr gut. Beide hätten vereinbart, daran zu arbeiten, knappen Rohstoffen aus der EU Zugang zum US-Markt zu verschaffen. Die USA wollen mit dem 430 Milliarden US-Dollar schweren "Inflation Reduction Act" umweltfreundliche Technologien fördern. Dieses milliardenschwere Investitionspaket bevorzugt Unternehmen, die in Nordamerika produzieren. So ist unter anderem vorgesehen, dass ein wachsender Anteil von knappen Rohstoffen für die Batterie-Produktion aus den USA oder aus Ländern kommt, mit denen die USA Freihandelsabkommen haben.

Mehr