STORY: HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT O-TON AUSSENMINISTERIN ANNALENA BAERBOCK: "Das wird Russland ruinieren. Wir haben deswegen ein breites Paket aufgelegt an Wirtschaftssanktionen, an Finanzsanktionen, aber eben gerade auch noch einmal an klaren Sanktionen gegen diejenigen, die für diese furchtbaren Bilder, die für diese Furchtbarkeit an den Menschen in der Ukraine verantwortlich sind. Wir treffen das System Putin dort, wo es getroffen werden muss, eben nicht nur wirtschaftlich und finanziell, sondern in seinem Machtkern. Und deswegen listen wir nicht nur Oligarchen. Deswegen haben wir nicht nur bereits zahlreiche Abgeordnete, die diese Schritte vorbereitet haben, gelistet, sondern wir listen jetzt auch den Staatspräsidenten, Herrn Putin, und den Außenminister, Herrn Lawrow. Sie sind verantwortlich dafür, dass unschuldige Menschen in der Ukraine sterben. Sie sind dafür verantwortlich, dass das internationale System mit Füßen getreten wird. Und das nehmen wir als Europäerinnen und Europäer nicht hin."

