„Für Europa reicht's", lautet der Slogan der Spaßpartei „Die Partei" für den anstehenden Europa-Wahlkampf. Am 26. Mai findet die Wahl in Deutschland statt, aus der die Mitglieder des Europäischen Parlaments für die nächsten fünf Jahre hervorgehen sollen. Gründer und Parteiführer Martin Sonneborn äußerte sich am Mittwoch in Berlin optimistisch. „Die CDU und die SPD haben sämtliche Großveranstaltungen abgesagt, weil sie kein Interesse verspüren. Und ja, wir nehmen einfach Eintritt, 18 Euro, und dann kommen die Leute." Den aktuellen Umfragewert von zwei Prozent wolle Sonneborn noch verfünffachen. Auch sein Parteifreund Nico Semsrott, vor allem bekannt aus der "heute-show", weiß, wie man sich bescheidene Ziele setzt: "Also mein Ziel ist es ja, persönlich, Kommissionspräsident zu werden. Ich möchte Manfred Weber verhindern und ich denke, nichts ist unmöglich in diesen Zeiten. Also, wenn man gesehen hat, dass Donald Trump Präsident werden konnte, dann ist es sicherlich auch nicht ausgeschlossen, dass ich Kommissionspräsident werde. Es ist natürlich nicht so wahrscheinlich, aber wenn die anderen 28 Regierungschefs sich nicht einigen sollten, dann liege ich bereit." Vor allem junge Menschen sehen in der Partei eine Alternative zu den etablierten Parteien. Sonneborn baut mit seinem Satire-Konzept darauf, dass sich viele Junge nicht von den anderen Parteien repräsentiert fühlen.