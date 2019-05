Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel will bei der Besetzung der wichtigsten Posten in der EU aufs Tempo drücken. Einer davon ist das Amt des Kommissionspräsidenten. Doch da gibt es Meinungsverschiedenheiten. Die große Koalition in Deutschland und das Europäische Parlament pochen darauf, dass einer der beiden im Wahlkampf präsentierten Spitzenkandidaten Nachfolger von Jean-Claude Juncker wird. Also Manfred Weber oder Frans Timmermans. Doch dazu gebe es auch andere Meinungen, sagte Merkel: "Ja, wir haben heute über Namen nicht gesprochen. Und sehr bewusst nicht. Ich habe ja auch ein bilaterales Gespräch mit Emmanuel Macron gemacht. Es ist kein Geheimnis, dass er kein Unterstützer des Spitzenkandidaten-Konzepts ist. Aber wir alle müssen jetzt natürlich mit den Gegebenheiten leben. Es ist klar, die EVP-Fraktion ist die stärkste Fraktion im Europäischen Parlament. Es ist gleichzeitig klar, sie alleine hat auch keine Mehrheit im europäischen Parlament. Und jetzt muss jeder mit sich zurate gehen. Wir waren uns einig, dass wir heute noch keine Entscheidung treffen können. Aber dass wir das so machen wollen, dass wir eben zum Schluss auch Handlungsfähigkeit beweisen." Neben Macron sehen auch andere EU-Regierungschefs das Spitzenkandidaten-Prinzip nicht als zwingend an. Im EU-Recht ist dieses Prinzip auch nicht vorgeschrieben. Es komme auf ganz andere Qualitäten an, sagte Macron: "Der Schlüssel für mich ist, dass die Leute an den wichtigen Positionen, so charismatisch, kreativ und kompetent wie möglich sein müssen. Das ist alles, andere Kriterien habe ich nicht. Für die vier Positionen müssen wir am Ende ein Gleichgewicht finden. Es ist für mich wichtig, dass wir bei den Geschlechtern ein Gleichgewicht haben, zwei Männer und zwei Frauen. Und es ist wichtig, dass wir ein gutes politisches und geografisches Gleichgewicht haben." Neben dem EU-Kommissionspräsidenten werden auch die Posten des EU-Ratspräsidenten , des EU-Außenbeauftragen und des Chefs der Europäischen Zentralbank vakant. EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte nach dem Ende des EU-Gipfels am Dienstagabend in Brüssel, er hoffe, zwei der bald vakanten Positionen bis zum nächsten Spitzentreffen am 20. und 21. Juni besetzten zu können.