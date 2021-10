(HINWEIS: BITTE BEACHTEN SIE DIE OBEN AUFGEFÜHRTEN RESTRIKTIONEN.) Die UEFA hat am Dienstag das offizielle Logo für die Herren-Fußball-Europameisterschaft 2024 im Berliner Olympiastadion veröffentlicht. Anders als die Euro 2020 wird sie in drei Jahren nur in einem Land stattfinden, nämlich in Deutschland. Die letzte Euro wurde in mehreren Ländern ausgetragen. Dadurch finden die ganzen Flugwege der Teams durch ganz Europa nicht statt. Für UEFA-Präsident Aleksander Ceferin ist das Grund genug, um den Umweltschutz hervorzuheben. "Es ist eine besondere Euro, weil es eine grüne und sehr umweltfreundliche Euro sein wird. Und weil die Euro so nachhaltig ist, wird sie noch erfolgreicher sein. Ich erwarte, ohne jeglichen Populismus, die beste Euro aller Zeiten." Der Turnierdirektor und ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft Philipp Lahm: "Wir wollen ein tolles Fußballfest organisieren, aber es soll auch mehr als ein Fußballfest sein. Es soll wirklich ein Fest für alle sein, um die Menschen zu verbinden. Und daher auch der Slogan "United by football", vereint im Herzen Europas." Die ehemalige Fußball-Nationalspielerin, DFB-Integrationsbotschafterin und Special Advisor für die Euro 2024 Celia Sasic sagt: "Unser großes Ziel ist, den Fußball wieder mehr in die Mitte der Gesellschaft spiegeln, dass wir die Menschen zusammenbringen. Der Fußball hat einfach diese wahnsinnige Kraft, Brücken zu bauen ist ein besonderes Beispiel für Integration und Vielfalt. Und das wollen wir einfach für uns nutzen. Ich glaube, in der Euro muss die Vision sichtbar werden, wie wir zusammen in Europa leben möchten." Das Logo des Turniers zeigt die Flaggenfarben der 55 UEFA-Mitgliedsverbände, die sich in der Form des Berliner Olympiastadion-Daches widerspiegeln.

