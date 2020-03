In einigen europäischen Hauptstädten bieten sich in Zeiten des Coronavirus ähnliche Anblicke. Wie hier in Paris sind die sonst von Einheimischen und Touristen bevölkerten Straßen leer. Das liegt zum einen an den Vorgaben der französischen Regierung, die Versammlungen verboten und Isolation zu Hause empfohlen hat. Zum anderen fehlen im Stadtbild aber auch Urlauber und Geschäftsreisende aus dem Ausland. Einige Länder der Welt haben ihre Grenzen, manche ihre internationalen Flughäfen geschlossen. Frankreich wird noch heute damit beginnen, den Flug-, Bahn- und Busverkehr zwischen einzelnen Städten einzuschränken. In Paris werden zudem mehrere Flughafen-Terminals geschlossen und die Zahl von Langstrecken-Verbindungen auf der Schiene wird halbiert. Der Frachtverkehr soll normal weiterlaufen. Auch die Kommunalwahlen finden wie geplant statt. "Wie sonst auch gehe ich mit meinen Hunden raus, komme den Leuten aber nicht zu nah, damit ich mir den Virus nicht einfange." "Ich habe im Ausland gelebt, auch in Hongkong. Ich habe gesehen, wie Menschen die Regeln respektieren, aber ich glaube, dass die Maßnahmen hier zu spät ergriffen wurden." "Letztlich ist Paris ohne Menschen doch ganz toll. Ich mache Fotos und fahre mit dem Fahrrad rum." Auch in Madrid herrschte am Sonntag gähnende Leere wo sonst das Leben tobt. Spanien ist das nach Italien am zweitstärksten betroffene Land in Europa. Die Maßnahmen, die von den Regierungen in Rom und Madrid verhängt wurden sind drastisch. In Teilen Europas haben die Regierungen Grenzen geschlossen, so auch hier zwischen Schweden und Dänemark, aber auch in Polen. Tschechien steht vor einer landesweiten Quarantäne. Alle das sind Maßnahmen, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen. Ziel ist es, die Gesundheitssysteme nicht mit einem rasanten Anstieg der Infektionen zu überlasten. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigt ein Versammlungsverbot im Land an. An keinem Ort sollen sich mehr als fünf Menschen auf einmal treffen.