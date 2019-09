Auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien machen den Iran für den Angriff auf saudiarabische Öl-Anlagen verantwortlich. In einer am Montag in New York gemeinsam veröffentlichten Erklärung der drei großen EU-Staaten hieß es, es gäbe keine andere plausible Erklärung. Sie folgten damit der US-Regierung. Die drei EU-Staaten betonen, dass sie dennoch am Atomabkommen mit dem Iran festhalten. Die Regierung in Teheran wird darin aufgerufen, sich zu Verhandlungen über sein Atomprogramm bereitzuerklären und wieder alle Auflagen daraus zu erfüllen. Zugleich verschärften Deutschland, Frankreich und Großbritannien aber den Ton. So wird in der Erklärung unterstrichen, dass es für den Iran nun an der Zeit sei, auch über Themen wie das umstrittene Raketenprogramm des Landes und die iranische Rolle in der Nahost-Region zu sprechen.