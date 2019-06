Autofahrer in Deutschland müssen ab kommendem Jahr doch keine Pkw-Maut zahlen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) kippte am Dienstag die vor allem von der CSU forcierten Pläne für die Abgabe, da sie ausländische Fahrzeughalter diskriminiere. Die Richter gaben damit einer Klage Österreichs statt. Die Maut sollte eigentlich ab Oktober 2020 erhoben werden. Der EuGH urteilte, die Pkw-Maut hätte auch gegen den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr in der Gemeinschaft verstoßen und sei auch daher rechtswidrig. Transporte von Waren nach Deutschland wären so verteuert worden. Das deutsche Konzept sah vor, dass die Maut zwar zunächst alle Nutzer zahlen sollten. Inländische Fahrzeughalter sollten aber über die Kfz-Steuer in mindestens gleicher Höhe wieder entlastet werden, so dass unter dem Strich nur ausländische Halter hätten zahlen müssen. Österreich klagte dagegen, die Niederlande schlossen sich an. Beide Länder sehen eine Benachteiligung ausländischer Autofahrer, weil die Infrastrukturabgabe alle zahlen müssen und nur Fahrzeughalter in Deutschland entlastet werden sollten. In Österreich selbst wird eine Maut erhoben, die alle Autofahrer entrichten müssen. Stimmen von Autofahrern, die am Dienstag in Nordrhein-Westfalen unterwegs waren: "Handwerklicher Pfusch, mehr war das nicht. Wenn man das von vornherein anders angefasst hätte, wäre das alles überhaupt kein Problem gewesen. Es gibt doch Maut in ganz Europa." "Ich finde richtig, dass die Maut gekippt wurde. Aus dem einfachen Grund, weil es dann wirklich auch gegenüber den anderen Europäern auch nicht gerecht ist." "Wie gesagt, in Holland ist es auch frei. Und ich muss sagen, wir sind europäische Union. Das soll eigentlich überall frei sein." Das Urteil kam überraschend, da ein EuGH-Generalanwalt bei der Vorbereitung des Falls im Februar in einem Rechtsgutachten empfahl, die Klage abzulehnen. Die Richter des höchsten europäischen Gerichts folgen der Meinung häufig. Die PKW-Maut war ein Prestigeprojekt der CSU, das von Ex-Verkehrsminister Alexander Dobrindt vorangetrieben worden war. Er hatte sich nach einigen Änderungen am Konzept siegessicher gezeigt und wiederholt die so wörtlich "Ösi-Maut-Maulerei" verspottet.