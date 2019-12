Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Mittwoch in Brüssel die Umrisse ihres "Green Deal"-Projekts vorgestellt. Die EU will dafür bis 2030 insgesamt eine Billion Euro mobilisieren. Ziel ist es, dass die Europäische Union bis 2050 klimaneutral agiert. Dass heißt, dass in der Union nur so viel CO2 ausgestoßen wird, wie an anderer Stelle Schritte zur Kompensation in gleicher Höhe unternommen werden. "Wir haben noch nicht alle Antworten. Der heutige Tag ist der Beginn einer Reise. Aber das ist Europas Mann-auf-dem Mond-Moment. Der europäische Green Deal ist sehr ehrgeizig. Aber er wird auch sehr vorsichtig sein, wenn es um mögliche Auswirkungen und um jeden einzelnen Schritt geht. Der europäische Green Deal ist etwas, von dem ich überzeugt bin, das wir es unseren Kindern schuldig sind, weil uns dieser Planet nicht gehört. Wir haben hier nur für eine bestimmte Zeit die Verantwortung. Jetzt ist es Zeit, zu handeln." Bis März 2020 will von der Leyen ein Klimagesetz vorlegen, in dem die Klimaneutralität bis 2050 verbindlich festgeschrieben wird. Grundsätzlich sollen sämtliche EU-Vorschriften auf ihre Klimatauglichkeit durchforstet und wenn nötig angepasst werden. Allerdings sind viele der geplanten Maßnahmen umstritten. Es ist unklar, was davon umgesetzt werden kann. Darüber soll auch auf dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel beraten werden.