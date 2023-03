STORY: Ermuntert von einer Erholung der Finanzwerte kehren Anleger in die europäischen Aktienmärkte zurück. Dax und EuroStoxx50 stiegen am Montag bei Marktöffnung um jeweils etwa ein halbes Prozent. Der europäische Banken-Index gewann 0,7 Prozent. Robert Halver von der Baader Bank: „Der Dax startet entspannt. Man geht davon aus, dass es zwar noch zwicken und zwackeln wird in der Bankenkrise. Aber natürlich kann man nicht eine Krise wie 2008 noch einmal lostreten. Das wäre die letzte Krise, die wir haben. Von daher wird daran gearbeitet, dass wir die Probleme eindämmen. Ich gehe davon aus, dass es eine sehr großzügige Einlagensicherung geben wird, sodass ein „Bankrun“ verhindert werden kann.“ Zu den größten Gewinnern zählte hier die Deutsche Bank mit einem Kursplus von zeitweise 7,1 Prozent, nachdem die Aktie am Freitag um 8,5 Prozent eingebrochen war. Commerzbank-Aktien lagen 1,3 Prozent im Plus. Neben den Finanzwerten waren auch die Papiere des Stahlherstellers Salzgitter gefragt. Sie stiegen um gut drei Prozent, nachdem der Konzern für 2022 einen Gewinnsprung und eine Dividenden-Erhöhung bekannt gegeben hatte. Die Titel von Varta rückten 2,6 Prozent vor, da Banken und der Haupt-Aktionär das Sanierungskonzept für den angeschlagenen Batterie-Hersteller abgenickt hatten.

