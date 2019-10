Bei den Parlamentswahlen in Polen am Sonntag winkt der regierenden Partei PiS ein klarer Sieg. In einer am Montag veröffentlichten Umfrage liegt die europaskeptische Partei "Recht und Gerechtigkeit" von PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski zusammen mit zwei kleineren Partnern mit 42 Prozent klar vorn. Die linksliberale Bürgerkoalition einschließlich der Bürgerplattform (PO) kommen auf 29 Prozent. Angesichts derart klarer Verhältnisse werfen Oppositionspolitiker der PiS Machtgier vor. Unter der Regierung der nationalkonservativen Partei war eine umstrittene Justizreform in Gang gesetzt worden, die in Teilen vom Europäischen Gerichtshof für illegal erklärt wurde. Im weitgehend katholischen Polen, wo gleichgeschlechtliche Ehen illegal sind, konzentrierte sich PiS im Wahlkampf auf Themen wie sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität - in Kaczynskis Augen eine "LGBT-Ideologie". LEADER OF LAW AND JUSTICE (PiS) PARTY, JAROSLAW KACZYNSKI "Wenn zum Beispiel jemand behauptet, man könne Menschen in 50 Geschlechter einteilen, oder sogar 80, dann geht das doch gegen den gesunden Menschenverstand. Sogar auf zellularer Ebene kann man leicht erkennen, ob eine Zelle männlich oder weiblich ist." Ein großangelegtes Kindergeldprogramm soll stattdessen das PiS-Profil bei traditionellen Familien schärfen. Ökonomen sagen, dass derartige Ausgaben die Wirtschaft zu einem Zeitpunkt gefährden, an dem Polens wichtigste Handelspartner schwächeln. Deutschland ist seit über zwei Jahrzehnten der mit Abstand bedeutendste: Mehr als ein Viertel der polnischen Ausfuhren gehen laut Auswärtigem Amt nach Deutschland. Oppositionsführerin MALGORZATA KIDAWA-BLONSKA von der Bürgerplattform: CANDIDATE FOR PRIME MINISTER FROM OPPOSITION CIVIC PLATFORM (PO), MALGORZATA KIDAWA-BLONSKA "Ich spreche mit vielen Leuten. Sie sagen mir, dass sie vielleicht keine Wirtschaftsexperten sind, aber sie können zählen. Sie haben Angst, dass dieses Land plötzlich wie die Titanic untergehen wird. Und leider gibt es auch viele Anzeichen dafür." Für Schlagzeilen in der Berichterstattung über das deutsch-polnische Verhältnis sorgte zuletzt auch die Forderung von Polens Präsident Andrzej Duda, der in der "Bild" Entschädigungen für im Zweiten Weltkrieg erlittene Schäden verlangte. Polens Parlament werde dafür "eine Rechnung vorlegen", kündigte er an. Erste Wahlergebnisse sollen am Sonntagabend ab 19 Uhr vorliegen.