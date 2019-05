In Großbritannien und den Niederlanden hat am Donnerstag die Europawahl begonnen. Bis Sonntag folgen die anderen 26 EU-Staaten. In den vier Tagen sind insgesamt 430 Millionen Europäer zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Prognosen wird es im Vereinigten Königreich am Abend nicht geben. Auch Umfragen wurden dort nicht mehr veröffentlicht, um den Wahlausgang nicht zu beeinflussen. Insbesondere Nigel Farages Brexit-Bund gewann jüngst allerdings an Boden und steuert wohl auf einen Wahlsieg zu. Die Briten hätten bei der Wahl zum Europaparlament eigentlich gar nicht mehr teilnehmen sollen. Doch wegen der Verschiebung des EU-Austritts wird nun auch im Vereinigten Königreich abgestimmt. EWAN MACLEOD, 30 JAHRE ALTER WÄHLER "Ich bin sehr enttäuscht, dass es keine einheitliche Remain-Partei gab. Ich glaube, wenn man alle Stimmen zusammengenommen hätten, hätte sie die Brexit-Partei schlagen können." PAUL FELLOWS, 26 JAHRE ALTER WÄHLER "Wenn wir Ende Oktober wirklich die EU verlassen, dann ist diese Wahl buchstäblich die sinnloseste Geldverschwendung, die es je gab." JOANNE BLAKE, 56 JAHRE ALTER WÄHLER "Ich würde nicht sagen, dass es lächerlich ist, aber was sollen wir machen? Die Politikern hätten das regeln sollen." SHAUN WALLIS, 28 JAHRE ALTER WÄHLER "Ehrlich gesagt habe ich kaum Wahlwerbung gesehen. Verglichen mit dem, was bei einer normalen Wahl zu erwarten wäre." In den Niederlanden dürften Ergebnisse von Nachwahlbefragungen gegen 21.00 Uhr veröffentlicht werden. Die offiziellen Wahlresultate dürfen erst am Sonntagabend bekanntgegeben werden, wenn auch in allen anderen EU-Ländern die Wahlen über die Bühne gingen.