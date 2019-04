Die Union startet in die heiße Phase für den Europawahlkampf. Bei einer Auftaktveranstaltung der CDU und CSU am Samstag in Münster, sprach sich der CSU-Vize Manfred Weber für mehr Sicherheit in Europa aus. "Die EU muss viel schneller werden in dem Aufbau eigener Kompetenzen in der Außengrenzensicherung. Der Staat entscheidet wer rein kommt, und nicht die Schlepperbanden entscheiden wer rein kommt nach Europa." Weber, der als Spitzenkandidat für die EVP, die Europäische Volkspartei, ins Rennen geht, strebt zudem das Amt des EU-Kommissionspräsidenten an. "Und wenn ich Kommissionspräsident werde, wenn wir Führung für Europa übernhemen werden, dann werden wir dafür sorgen, dass die Datenbestände auf diesem Kontinent so zusammengefasst werden, dass wir die Verbrecher und Terroristen hinter Schloss und Riegel bekommen, und dafür brauchen wir auch ein gestärktes FBI für die Europäische Union. Stärkere Sicherheit auf diesem Kontinent." Die EU hatte Ende März beschlossen, dass die Zahl der Grenzbeamten bis 2027 auf 10.000 steigen und die Truppe ständig abrufbar sein soll. Derzeit beträgt die Personalstärke 1500 Beamte, die von EU-Ländern gestellt werden. Die EU-Kommission hatten einen wesentlich schnelleren Aufbau vorgeschlagen. Einige EU-Staaten mit Außengrenzen sehen eine Ausweitung aber skeptisch, weil sie Eingriffe in ihre nationale Souveränität fürchten. In Deutschland finden die Europawahlen in rund einem Monat statt, am 26. Mai.