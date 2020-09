Der ehemalige Audi-Chef Rupert Stadler muss sich als erster Volkswagen-Manager für den Dieselskandal vor einem deutschen Gericht verantworten. Am Landgericht München begann am Mittwoch der Prozess gegen Stadler und drei weitere Audi-Manager, die an der Entwicklung der manipulierten Dieselmotoren beteiligt waren. Die Staatsanwaltschaft München II wirft ihnen Betrug, mittelbare Falschbeurkundung und strafbare Werbung in bis zu 434.000 Fällen vor. Stadler und der ehemalige Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz, der vorher für die Motoren-Entwicklung bei Audi verantwortlich war, haben die Vorwürfe zurückgewiesen. Beide saßen monatelang in Untersuchungshaft. Sie erwarte einen langen Prozess, sagte Oberstaatsanwältin Andrea Mayer: "Ja, das ist ein sehr komplexer Prozess, weil natürlich sehr viele Beweise erhoben werden müssen. Einerseits zu den technischen Dingen, die da entwickelt wurden. Und andererseits zu den Verantwortlichkeiten der Personen. Das Gericht hat 181 Verhandlungstage vorgesehen. Daran sieht man schon, dass es sehr komplex ist." Weil die betroffenen 78.000 Fahrzeuge in den USA nicht mehr verkauft werden durften und nur Schrottwert hatten, veranschlagt die Staatsanwaltschaft den Schaden allein auf diesem Markt auf mehr als 3,1 Milliarden Euro. Die Software umzuprogrammieren habe in Europa und den USA mindestens 170 Millionen Euro gekostet. Der Vorwurf der "mittelbaren Falschbeurkundung" bezieht sich auf die Zulassungsbescheinigungen für die Fahrzeuge in der EU, in denen die Betrugssoftware unerwähnt geblieben war. Stadler werfen die Ermittler nicht vor, frühzeitig von den Manipulationen gewusst zu haben: Bei ihm geht es um gut 120.000 Dieselfahrzeuge mit der Software, die der Autobauer nach September 2015 noch verkaufte. Den Schaden durch den Wertverlust der Fahrzeuge beziffert die Staatsanwaltschaft auf 27 Millionen Euro. Die Höhe des Schadens kann für das Strafmaß von Bedeutung sein. Der Strafrahmen liegt laut Gericht zwischen sechs Monaten und zehn Jahren.

Mehr