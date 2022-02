Der ehemalige Weltmeister im Schwergewichtsboxen - Wladimir Klitschko - hat sich als Reservist bei der ukrainischen Armee gemeldet. Am Mittwoch unterzeichnete er die entsprechenden Dokumente in Kiew. "Es ist natürlich die Liebe, die Liebe zu meiner Stadt, zu meiner Heimat, meiner Familie, meine Nachbarn, meine Tochter, die dann heute mich hierhergebracht hat. Dass ich die Initiative übernommen habe und Teil der territorialen Verteidigung geworden bin." Im Beisein von Wladimir und seinem älteren Bruder Vitali Klitschko, der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt ist, wurde dort das erste Rekrutierungsbüro für Reservisten eröffnet. "Ich würde mal sagen, ich bin dankbar Deutschland, weil kein anderes Land - man kommt immer von dem kritischen Punkt - aber kein anderes Land hat in den vergangenen Jahren so viel investiert in die Ukraine, so wie Deutschland. Deutschland steht auf Nummer eins unter allen anderen Ländern, die unterstützt haben. Für diese Unterstützung möchte ich mich bedanken. [...] Und natürlich will man in diesen Zeiten auch mehr bekommen. Und man fragt auch nach mehr. Man bekommt nicht alles, aber ich will nur sagen: ein riesen Dankeschön. Weil diese nachhaltige Unterstützung, die schon seit Jahren existierte und ich hoffe, dass wird nach wie vor weitergemacht." Unterdessen dauern die Spannungen in der Ukraine-Krise an: Die USA wollen weitere Truppen nach Polen, Rumänien und ein kleineres Kontingent auch nach Deutschland verlegen. Das US-Verteidigungsministerium erklärte am Mittwoch, etwa 1000 Soldaten aus Vilseck nahe Nürnberg würden nach Rumänien entsandt. Weitere 1700 - überwiegend Luftlandetruppen von der Elite-Einheit 82nd Airborne - sollten aus Fort Bragg nach Polen geschickt werden. Von dem Stützpunkt in North Carolina würden 300 Soldaten nach Deutschland verlegt.

Mehr