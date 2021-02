In Zeiten von Corona sieht die Übernahme von Regierungsgeschäften in Italien etwas anders aus. Da herrscht Maskenpflicht für alle. Und die Gesichter der Protagonisten ließen sich am Samstag in Rom nur noch erahnen. Inmitten der schwersten Konjunkturkrise der italienischen Nachkriegsgeschichte ist nun der Wirtschaftsexperte Mario Draghi der neue Ministerpräsident einer Übergangsregierung - idealerweise bis zu den regulären Neuwahlen 2023. Der frühere Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie alle Minister legte ihren Amtseid vor Staatspräsident Sergio Mattarella ab. Draghi führt eine Regierung der Nationalen Einheit, die von fast allen größeren Parteien unterstützt wird und das Land aus der Corona- und aus der Wirtschafts-Krise führen soll. Draghi hatte am Freitag sein Kabinett vorgestellt, dem neben Politikern seiner Koalition in wichtigen Posten auch mehrere Technokraten angehören. Das Wirtschaftsministerium ging zum Beispiel an Daniele Franco, bisher Generaldirektor der italienischen Notenbank. Italien rechnet mit mehr als 200 Milliarden Euro an Hilfen von der EU. Im Streit über die Verwendung der Gelder war die Regierungskoalition von Draghis Vorgänger Giuseppe Conte geplatzt. Teil der Zeremonie war die Übergabe der Glocke vom scheidenden Premier Conte an den Neuen, Mario Draghi. Draghi führt damit die 67. Regierung Italiens seit 1946.

