Ex-Basketballprofi Dirk Nowitzki hat am Mittwoch das Bundesverdienstkreuz bekommen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte Nowitzki für sein Engagement in den Bereichen Gesundheit und Bildung, vor allem mit der Dirk Nowitzki Stiftung. So sollen insbesondere Mädchen und Jungen aus sozial-benachteiligten Familien in Deutschland und in aller Welt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können und durch Sport- und Bildungsangebote gestärkt werden, lautet die Begründung. Darüber hinaus kämpft Nowitzki als Botschafter von UNICEF gegen Mangelernährung. Insgesamt wurden 24 Bürgerinnen und Bürger für ehrenamtliche Leistungen geehrt.