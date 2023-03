STORY: Der ehemalige amerikanische Präsident Donald Trump hat seine erste Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Texas dazu genutzt, um auf die gegen ihn ermittelnden Staatsanwälte zu schimpfen. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden beschuldigte er, eine strafrechtliche Verfolgung zu inszenieren, um seine Kandidatur für das Weiße Haus zu untergraben. Die Untersuchungen gegen ihn schienen, "als kämen sie direkt aus einer Horrorshow des stalinistischen Russland”, sagte Trump vor Anhängern auf dem Flughafen der Stadt Waco. Der 76-Jährige sprach von dämonischen Kräften, die das Land zerstören wollten, das in einen gesetzlosen Abgrund zu stürzen drohe, wenn er nicht wieder ins Weiße Haus gewählt werde. Gegenwärtig prüft eine Anklagejury in New York ein Verfahren gegen Ex-Präsident Trump im Zusammenhang mit einer Schweigegeldzahlung an einen Pornostar vor seinem Wahlkampf im Jahr 2016. Trump hielt seine Kundgebung in Waco 30 Jahre nachdem sich dort auf einer Ranch bewaffnete Anhänger der Davidianer-Sekte über Wochen verschanzt hatten. Bei der Erstürmung durch das FBI kamen damals 86 Menschen ums Leben, darunter vier Polizisten. Viele Rechtsextremisten in den USA sehen die Razzia als Symbol für staatliche Übergriffigkeit. Kritiker sehen in der Wahl des Ortes und des Zeitpunkts der Kundgebung ein Zugeständnis Trumps an seine rechtsextreme Gefolgschaft.

Mehr