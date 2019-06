HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Sigmar Gabriel (SPD), Ex-Parteichef: "Bitter." - NACHFRAGE, OB EXISTENZGEFÄHRDEND - "Ja." - NACHFRAGE, WARUM - "Na ja, weil eine Partei, die den Eindruck vermittelt, dass man auf sie nicht mehr mehrheitsbildend bauen kann, natürlich schnell in Gefahr ist, dass sie noch weiter runtergeht. Weil so war es jedenfalls in der Vergangenheit, Menschen Sozialdemokratie gewählt haben entweder aus Überzeugung oder weil sie etwas ausbalancieren wollten. Wenn der Eindruck entsteht, na so richtig werden die nicht mehr zur Mehrheitsbildung gebraucht, dann ist das eine schiefe Ebene, wo 15 Prozent nicht das Ende sein müssen. Das heißt nicht, dass das zwangsläufig so kommt, aber diese Gefahr existiert (........) Ich finde es schon einmal ein Problem zu glauben, dass Andrea Nahles die Hauptverantwortung für den Zustand der SPD trägt. Das wäre wunderbar, wenn es so wäre, weil dann wäre jetzt alles gut, dann suchen wir uns einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende, und dann wird alles besser. Ich glaube, dass das zu kurz gesprungen ist. Es ist kein so unglaublich großes Geheimnis, dass ich mit Frau Nahles in einer überschaubaren Zahl der Fälle einer Meinung bin. Aber wenn man jetzt Fairness walten lassen will, dann, finde ich, kann man nicht sagen, dass sie den Grund dafür darstellt, dass die SPD in so großen Schwierigkeiten ist. Das hat ja fast etwas Tragisches (.....) Ich habe mal die Doppelspitze Mann und Frau vorgeschlagen, da waren alle dagegen. Jetzt ist es wieder en vogue. Am Ende wird die Frage, ob die SPD zurückkehrt zu einem akzeptablen Prozentsatz, nicht davon abhängen."