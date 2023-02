STORY: Die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley bewirbt sich um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner und tritt damit gegen ihren ehemaligen Chef Donald Trump an. Es sei Zeit für eine neue Führungsgeneration, erklärte die 51-Jährige am Dienstag in einem Video. Einzelheiten zu ihren Plänen wurden für eine Rede am Mittwoch angekündigt. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage von Reuters/Ipsos unterstützen sie bisher allerdings lediglich vier Prozent der Republikaner. 43 Prozent sprachen sich für den ehemaligen Präsidenten Trump als Kandidaten aus. Zudem werden Floridas Gouverneur Ron DeSantis und der ehemalige Vizepräsident Mike Pence als mögliche weitere Bewerber gehandelt. Die Präsidentenwahl findet im November 2024 statt.

