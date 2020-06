Im Skandal um den Finanzdienstleister Wirecard ist der zurückgetretene Firmenchef Markus Braun festgenommen worden. Der Österreicher habe sich am Montagabend gestellt, teilte die Staatsanwaltschaft München am Dienstag mit. Er werde im Laufe des Tages der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die über eine Untersuchungshaft entscheide. Die Strafverfolger verdächtigen den 50-Jährigen der Bilanzfälschung und der Marktmanipulation. Nach bisherigen Ermittlungen werde Braun zur Last gelegt, allein oder mit weiteren Tätern die Bilanzsumme und den Umsatz von Wirecard durch vorgetäuschte Einnahmen aufgebläht zu haben, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die Gesellschaft habe dadurch finanzkräftiger und für Anleger und Kunden attraktiver dargestellt werden sollen. Der in den vergangenen Jahren stark gewachsene Zahlungsdienstleister hat eingeräumt, dass ein bilanziertes Vermögen von 1,9 Milliarden Euro, das auf Konten in Asien vermutet wurde, aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht existiere. Braun trat zurück, ein weiteres Vorstandsmitglied wurde fristlos entlassen. Mit Gläubigerbanken laufen Gespräche über Kreditverlängerungen zur Rettung des Unternehmens. Eine milliardenschwere Kreditlinie kann von den Banken per Ende Juni gekündigt werden. An der Börse sorgte die neue Wendung in dem Bilanzskandal nicht für Unruhe. Schnäppchenjäger nutzten die massiven Kursverluste der vergangenen Tage für den Wiedereinstieg. Robert Halver von der Baader Bank: "Wirecard ist ein großer Skandal. Man kann ihn schon mit Enron in Amerika vergleichen. Die Frage ist jetzt, wie geht es denn weiter. Momentan steigt der Aktienkurs, weil die Banken im Moment die Kredite nicht kündigen. Weil sie Angst haben, dann Kredite abschreiben zu müssen. Und sie haben ja gar keine Luft zum abschreiben. Von daher könnte es sein, dass man hier vielleicht mehrere blaue Augen bekommt und vielleicht ein großer Investor kommt, vielleicht der Staat, der sagt, ich pick mir das raus, was von Wirecard gut ist und sichere diese Zukunftstechnologie. Lieber wir haben die als Chinesen oder Amerikaner." Wirecard bemühte sich unterdessen in Singapur für eine Lizenz zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs. Der Zahlungsdienstleister habe einen entsprechenden Antrag gestellt, erklärte die Zentralbank des Landes.