Geschäftsmäßiger Bandenbetrug, Bilanzfälschung, Marktmanipulation. So lauten die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegenüber des inzwischen insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard. Ex-Vorstandschef Markus Braun, musste sich am Donnerstag dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss stellen, durch den eventuelle Verfehlungen der Regierung und ihrer Behörden aufgedeckt werden sollen. Allerdings hat Braun im Ausschuss nur eine kurze Erklärung verlesen, in der er im Wesentlichen darauf verwies, dass die Münchner Staatsanwaltschaft bereits ein Ermittlungsverfahren eingeleitet habe. Er habe, Zitat, zu "keiner Zeit Feststellungen getroffen oder Hinweise darauf erhalten, dass sich Behörden, Aufsichtsstellen oder Politiker nicht korrekt, pflichtwidrig oder in irgendeiner Form unlauter verhalten hätten", so Braun in Berlin. Dies gelte auch für den Aufsichtsrat als Kontrollorgan und die Wirtschaftsprüfer, die im Rahmen der Abschlussprüfungen offenbar massiv getäuscht wurden. Bereits bei früheren öffentlichen Auftritten hatte Braun das Unternehmen als Opfer eines großangelegten Betrugs dargestellt. Der 51-jährige Österreicher, der momentan in Augsburg in Untersuchungshaft sitzt, ergänzte, er habe sich bislang nicht gegenüber der Staatsanwaltschaft geäußert, aber seine Kooperationsbereitschaft signalisiert. Wirecard soll sich jahrelang mit systematischen Luftbuchungen schöngerechnet und damit Anlegern und Banken Milliardenschäden zugefügt haben. Es ist einer der bislang größten Finanzskandale in Deutschland.

