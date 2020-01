Prinz Harry und seine Frau, Herzogin Meghan, haben bekanntermaßen kürzlich angekündigt, sich von ihrer Rolle als Mitglieder des engeren Königshauses zurückzuziehen. Die beiden werden sich nicht länger "Königliche Hoheit" nennen, keine offiziellen Aufgaben für die Queen übernehmen und auch das Geld für die Renovierung ihres Wohnsitzes zurückzahlen. Beide hatten angekündigt, dass sie finanziell auf eigenen Beinen stehen wollen. In Großbritannien hatten sie bereits im Sommer 2019 das Copyright, u.a für die Marke "Sussex Royal" angemeldet. Die Möglichkeiten für Harry und Meghan seien enorm, sagt der Marken-Experte David Haigh: "Die Obamas haben für Serien bei Netflix 60 Millionen Dollar bekommen. Und 50 Millionen Dollar für mehrere Bücher. Ich sehe keinen Grund, warum Harry und Meghan nicht genau das Selbe machen sollten. Die Vorstellung, dass sie eine Marke etablieren können, die eine Milliarde Dollar wert ist, ist durchaus realistisch." Noch ist unklar, in welche Richtung die wirtschaftlichen Bestrebungen der beiden gehen werden. Denkbar ist vieles: Mode, Kosmetik, Filme, Vorträge oder Bücher. Ob sie dabei aber mit dem Zusatz "Royal" werben können ist zweifelhaft. "In Großbritannien ist der Begriff Royal geschützt. Sie können kein solches Unternehmen oder eine Marke gründen, ohne die Zustimmung des Hofmarschalls, bzw. ohne die Zustimmung der Queen. Wenn die Queen und der Hofmarschall nicht wollen, dass sie das Wort "Royal" benutzen, können sie es nicht machen. Ich denke, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie es in einem solchen Fall versuchen werden, die Marke woanders registrieren zu lassen." Zudem gilt der Markenschutz von Harry und Meghan nur für Großbritannien. Unternehmer und Firmen aus den USA wollen ihnen die Rechte für Europa, USA und Kanada streitig machen. So oder so: Über Geld werden sich die Beiden wohl voraussichtlich keine großen Sorgen machen müssen. Dabei könnten ihnen auch die sozialen Medien helfen. Mehr als elf Millionen Fans folgen Meghan Markle und Prince Harry auf ihrem Instagram-Kanal Sussexroyal.