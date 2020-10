Nach seinem positiven Corona-Test wird US-Präsident Donald Trump von seiner Residenz aus arbeiten. Trump sei nicht arbeitsunfähig, erklärte ein Mitarbeiter des Präsidialamtes. Nach Aussage von US-Finanzminister Steven Mnuchin hat Trump "sehr leichte" Covid-19-Symptome. Für seinen Wahlkampf und seine mögliche Wiederwahl als US-Präsident könnte die Infektion mit dem Coronavirus aber gravierende Folgen haben, sagt Josef Braml, Leiter des Amerika-Programms bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik: "Trump hat jetzt ein Riesenproblem, weil er nämlich wieder mit dem Corona-Thema konfrontiert wird, das er ja verdrängen wollte, indem er mutwillig beinahe einen Bürgerkrieg angezettelt hat, Gewalt geschürt hat. Das hat alles Corona ins Abseits gedrängt. Über 200.000 Menschen sind gestorben, mehr als die vergangenen drei Kriege zusammen an Opfern gekostet haben. Die Wirtschaft liegt darnieder. Davon hat er ablenken können. Aber das wird ihm jetzt nicht mehr gelingen." Dies könne dazu führen, dass Trump die Wahl verliere, so Braml. Vieles werde jetzt davon abhängen, wie Trump die Infektion überstehe: "Sollte Trump schnell wieder genesen, wäre sein Nimbus erhalten: ihm kann nichts und niemand was anhaben. Sollte er aber dann doch länger ans Bett gefesselt sein, das Gleiche passieren wie schon Boris Johnson, dann hätte das sicherlich negative Auswirkungen. Aber ich bin kein Arzt, und wenn ich einer wäre, würde ich mich von Ferndiagnosen fernhalten. Wir müssen erst einmal sehen, was passiert. Und dann einschätzen, welche Auswirkungen das haben wird." Die Corona-Tests von US-Vizepräsident Mike Pence und seiner Ehefrau sind nach Angaben eines Sprechers negativ ausgefallen. Es gehe beiden gut, ergänzt der Sprecher auf Twitter am Freitag Auch Pence werde seine Aufgaben in seinem Wohnsitz wahrnehmen hieß es. Sein Mitarbeiterstab und der von Trump würden getrennt.

