STORY: So viel ist klar: Nach dem enttäuschenden Abschneiden der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM in Katar, muss beim DFB nicht nur ein Schild gewechselt werden. Laut DFB-Präsident Bernd Neuendorf soll nun ein prominent besetzter Expertenrat und eine interne Arbeitsgruppe die WM-Pleite aufarbeiten und die Nationalmannschaft neu ausrichten. Dabei steht fest: Hansi Flick bleibt Bundestrainer. "Wir haben, glaube ich, in diesem Gespräch die Energie gespürt von ihm, dass er unter allen Umständen diese Europameisterschaft im eigenen Land 2024 erfolgreich gestalten will, dass er große Lust verspürt, das zu tun, und dass ihn dieses Ausscheiden vermutlich selbst am allermeisten ärgert. Und insofern war der Eindruck, dass Hansi Flick der richtige Mann ist an dieser Position." Dem Experten-Gremium gehören Karl-Heinz Rummenigge, Matthias Sammer, Rudi Völler, Oliver Kahn und Oliver Mintzlaff an. Geleitet wird die Arbeitsgruppe von Neuendorf und seinem DFB-Vize Hans Joachim Watzke: "Ich glaube, wir brauchen jetzt diesen Schulterschluss. Dafür steht der Beraterkreis mit diesen herausragenden Persönlichkeiten. Und wir müssen jetzt die Kräfte bündeln Richtung Euro 24, weil das muss, denke ich, und das wollen wir alle, zu einem Erfolg werden." Neuendorf erhofft sich von dem Rat Hinweise darauf, wer den bisherigen Geschäftsführer Oliver Bierhoff, der seinen Posten räumen musste, ersetzen könnte. Ob dessen Verantwortungsbereich möglicherweise auf mehrere Schultern verteilt werden kann, soll eine DFB-interne Arbeitsgruppe klären.

