STORY: Explosion an einer Polizeistation in der indonesischen Provinz Westjava. Nach Angaben der Behörden wurden dabei mehrere Beamte verletzt. In TV-Aufnahmen sieht man, wie das Gebiet von Sicherheitskräften abgesperrt wurde. Indonesien ist weltweit das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung. Bereits mehrere Male gab es Angriffe von islamistischen Extremisten auf Polizeibehörden. Nach wiederholten Selbstmordanschlägen hat Indonesien 2019 ein strenges Anti-Terror-Gesetz erlassen. Wie die Polizei in örtlichen Medien am Mittwoch bekannt gab, wird die genaue Ursache dieser Explosion in Westjava allerdings noch untersucht.

