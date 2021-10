Bei einer Explosion in der Nähe des Flughafengebäudes der Stadt Aden im Jemen sind mindestens sechs Menschen getötet worden, so hieß es aus Sicherheitskreisen. In weiteren Berichten war von mindestens 12 Toten die Rede. Die Detonation hatte sich am Samstagabend ereignet. Mindestens zwanzig Menschen wurden den Berichten zufolge verletzt. Mitarbeitern des Flughafens berichteten, ein kleiner Laster oder Transporter sei explodiert. Nach Angaben lokaler Behörden war der Wagen mit Petroleum-Produkten beladen. Zunächst war unklar, ob es sich um einen Anschlag handelte. Im Dezember 2020 waren bei einem Angriff am Flughafen von Aden mehr als zwanzig Menschen getötet worden. Eine internationale Untersuchung der Vereinten Nationen kam zu dem Schluss, dass Rebellen Raketen abgeschossen hatten. Aden ist derzeit der provisorische Regierungssitz des Landes. Die Hauptstadt Sanaa, so wie der Norden des Landes, ist von den Huthi-Rebellen besetzt. Die Rebellen hatten Ende 2014 den von Saudi-Arabien unterstützten und international anerkannten Präsidenten Abd-Rabbu Mansur Hadi gestürzt, dem sie Korruption und Misswirtschaft vorwerfen. 2015 schaltete sich Saudi-Arabien in den Konflikt ein und schmiedete die sunnitische Allianz. Das erzkonservative Königreich Saudi-Arabien und der Iran, der sich als Schutzmacht der Schiiten begreift, ringen seit Jahren um die Vormachtstellung in der Region und liefern sich im völlig verarmten Jemen einen Stellvertreterkrieg.

