In einem der Gebäude hatte sich nach Angaben der Behörden am Sonntagmorgen eine Detonation ereignet. Die Ursache dafür war zunächst unklar. Im weiteren Verlauf wurde eine Gasexplosion als möglicher Auslöser genannt. Das Wohnhaus stürzte ein, ebenso wie ein Nachbargebäude, auch ein drittes Haus wurde in Mitleidenschaft gezogen.